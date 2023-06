Débordements dans le centre-ville de Bruxelles: "Il est certain que de nouvelles émeutes auront lieu ce weekend"

"La majorité des commerçants ont fermé boutique car ils voyaient bien que la situation devenait hors de contrôle”, explique Nour Eddine Layachi, président de l’association des commerçants de Lemonnier. “J’étais à une réunion dans le centre-ville de Bruxelles et en traversant le quartier j’ai vu des rassemblements de jeunes qui voulaient en découdre avec les forces de l’ordre. Les commerçants étaient stupéfaits. J’invite les parents à tout faire pour garder leurs jeunes chez eux ce soir.”

À lire aussi

Selon lui, de nouveaux débordements sont à craindre ce weekend. Des appels à émeutes continuent de circuler sur les réseaux sociaux, notamment dans le quartier Louise. “Hélas, c’est certain que de nouvelles émeutes sont à prévoir. La situation en France fait tache d’huile ici. Les jeunes sont toujours révoltés suite à des dossiers comme le décès d’Adil ou de Medhi. Il est évident que les jeunes vont encore s’en prendre aux forces de l’ordre.”

Pour mémoire, Adil Charrot, 19 ans, avait été tué en avril 2020, en pleine période Covid, alors qu’il s’était soustrait à un contrôle de police. Il avait ensuite trouvé la mort après avoir été fauché par un véhicule de police dans la commune d’Anderlecht. Un nouvel élément a récemment mis le feu aux poudres et pourrait bien influencer la procédure judiciaire en cours. Le policier qui a percuté le jeu homme est en effet accusé de racisme par plusieurs collègues. Cette nouvelle pièce a été versée au dossier le 4 mai dernier. Une nouvelle audience de la chambre du Conseil est prévue le 5 septembre.

À lire aussi

Huit mois auparavant, c’était Medhi Bouda, 17 ans, qui avait trouvé la mort après avoir été percuté par un véhicule de police à proximité du Mont des Arts. Peu avant minuit, alors que la police contrôlait des individus dans le cadre d’un trafic de drogue, le jeune homme s’était enfui à la vue des policiers. Il a été poursuivi dans la rue Ravenstein avant d’être mortellement percuté par un véhicule de la brigade anti-agression qui circulait sans sirène. Les policiers n’ont finalement pas été inculpés.

Ce jeudi soir, 64 personnes ont été arrêtées dans le centre-ville. Une personne mineure a été arrêtée judiciairement pour des faits de coups et blessures envers un inspecteur de police, et 47 mineurs et 16 adultes ont été arrêtés administrativement.

"Nous suivrons de près l'évolution de la situation dans les prochains jours", explique de son côté le porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.