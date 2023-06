Voilà à quoi ressemblera la future place Meiser à Schaerbeek : des travaux dès le printemps 2025 (PHOTOS)

Place Meiser aujourd'hui. ©Bruxelles Mobilité

Projet de réaménagement de la place Meiser. ©Bruxelles Mobilité

Projet de réaménagement de la place Meiser. ©Bruxelles Mobilité

L’objectif affiché de la Région bruxelloise est de sécuriser et fluidifier ce véritable point noir de la mobilité bruxelloise, perpétuellement congestionné, où se croisent plusieurs flux automobiles de grands axes (Moyenne Ceinture, avenue Rogier et chaussée de Louvain), plusieurs pistes cyclables et des lignes de trams.

”Meiser est actuellement un rond-point inefficace, dangereux et invivable”, constate la ministre Elke Van den Brandt (Groen). À Schaerbeek, la réaction du collège échevinal se résume en un mot : “enfin”. “Cela fait plus de 20 ans que la commune réclame un aménagement pour la place Meiser”, nous confiait en avril dernier la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi). “Cette situation est enfin en train de changer. Je suis très heureuse que la région s’attaque à cet espace compliqué et simplifie les flux de circulation, pour plus de sécurité, plus de verdure et plus de clarté”, a commenté ce vendredi l’échevine Adelheid Byttebier (Groen).

La circulation des trams et les arrêts sont également réorganisés. À long terme, le tram 7 sera enterré. Les autres lignes resteront quant à elles en surface, y compris le futur “tram Médiapark” prévu dans une dizaine d’années.

Des travaux en 2025

Les autorités régionales espèrent obtenir le permis dans un an, d’ici le printemps 2024. Ce qui permettrait de lancer les vastes travaux de métamorphose de la “place Misère” au printemps 2025.

Notons : le projet implique une reverdurisation du lieu, actuellement – et c’est un euphémisme – peu arboré. “Le projet d’aménagement intègre des principes de gestion durable et intégrée des eaux de pluie. C’est au total 1/5ème de la surface de la place qui sera déminéralisée”, garantit Bruxelles Mobilité. De même, des aménagements cyclables sont prévus.