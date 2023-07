Depuis 1989, Saida habite rue Steyls, non loin de l’arrêt Jacobs Fontaine, à Laeken. Une rue étroite, résidentielle, où passent deux lignes de trams (62 et 93) dans les deux sens. Au sol, les voies sont défoncées et à vue d’œil totalement dégradées.

Depuis plus de deux ans, cette habitante déplore une augmentation des nuisances liées au tram. Vibrations et bruit, qui se sont soudainement invités dans le quotidien. “Quand je suis assise ici, dans le salon, j’ai parfois l’impression que le mur va s’effondrer”, témoigne sa mère.

Un constat partagé par la voisine Bérengère. “Ces trams font un vrai boucan”, soupire la commerçante. “Mais attention, tout le monde aime le tram. C’est très pratique. Mais ce n’était pas comme ça avant. Il faut juste respecter les règles et un retour à la normale.”

Sur sa façade et dans son hall, Saida pointe également des nouvelles fissures. “On vient de réparer la vitre de la porte.” Même problème chez Claude, un autre voisin. “Le carrelage s’est fissuré.”

Les T200 et la vitesse pointés du doigt

Selon la Laekenoise, ce sont surtout les trams T2000 qui occasionnent des nuisances. “Les tout vieux ne causaient aucun problème”, se rappelle la riveraine, appuyée par sa voisine. Les plus nouveaux (T3000) ne seraient donc pas les plus problématiques. Outre le véhicule, la vitesse est pointée du doigt. “La zone 30, les trams ne la connaissent pas. ”

Les riverains ont été informés et la Stib nous confirme : “Le renouvellement complet des voies est prévu en 2027”, avec notamment l’installation de “dispositifs anti-vibratoires et anti-bruit”. Une date qui fait fulminer Saida et ses voisins, qui demandent des mesures dans l’immédiat. “2027 ? C’est se moquer du monde”, juge Bérengère. “Il y a un abandon de cette rue”, conclut Saida.

"Pas envisageable de couper plusieurs lignes en même temps"

La Stib justifie la date par la coprésence de plusieurs chantiers dans le nord de la capitale, notamment rue Léon Théodor à Jette. “Il n’est en effet pas envisageable, ni pour les voyageurs, ni pour les habitants du secteur, de couper plusieurs lignes en même temps, car cela aurait un impact très important sur leurs déplacements en transports publics.”

Les travaux rue Steyls devront également être coordonnés à ceux de la rue Stéphanie, sur la même ligne, et nécessitent encore bien des études. “On évite ainsi de devoir couper à deux moments différents les deux mêmes lignes.”

Entre-temps, la société bruxelloise des transports assure effectuer des travaux de meulage là où le rail est usé pour réduire les vibrations. “Une deuxième campagne de meulage sera organisée encore cette année et l’inspection des voies se poursuivra régulièrement jusqu’au remplacement des rails en 2027.” Selon Claude, ces opérations réduisent directement les nuisances dans son habitation. Mais chez Saida et sa voisine, pas d’amélioration nous disent-elles.