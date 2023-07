Décès d’un jeune en mer du Nord: "Ce n’est pas la première fois qu’un drame survient avec des jeunes bruxellois issus de l’immigration"

"Les 450 sauveteurs sont répartis dans 83 posts de sauvetage entre La Panne et Knokke entre 10h30 et 18h30. Durant cette période, il convient de bien observer les trois panneaux de baignade qui ne sont pas là pour décorer", rappelle An Beun, secrétaire générale de l’IKWV, l’intercommunale de sauvetage côtier de Flandre-Occidentale. "Le drapeau vert signifie que tout est en ordre pour aller se baigner, le rouge indique que c’est strictement interdit et le jaune indique qu’on peut aller se baigner mais sans objet flottant car il y a beaucoup de courant et donc de risque de se faire emporter par les vagues."

Il est recommandé de ne jamais aller se baigner seul. "Même pour les bons nageurs, il faut aller se baigner par groupe de minimum deux personnes. Si l’un des deux rencontre un problème, l’autre peut lui porter assistance ou appeler les sauveteurs. Ils font de leur mieux pour éviter tout incident mais ne peuvent naturellement pas tout observer", ajoute An Beun.

Chaque année, des problèmes sont rencontrés avec des jeunes originaires de la Région bruxelloise. "Ce n’est pas la première fois qu’un drame survient avec des jeunes issus de l’immigration en provenance de la capitale", précise-t-elle. "Ce n’est pas un tabou. Ils grandissent dans des familles qui ont moins l’habitude de nager et dans lesquelles les parents ne savent pas toujours nager. Il ne faut pas non plus oublier qu’on sort d’une période de crise sanitaire durant laquelle les cours ont été suspendus et de nombreux jeunes n’ont pas adopté les bons réflexes."

"Dès lors, il ne faut pas se sentir honteux si on n’est pas à l’aise dans l’eau. Il convient donc de se baigner jusqu’à hauteur des genoux mais pas plus car si le baigneur est emporté par le courant et par une vague, il peut vite se retrouver au large en détresse", indique An Beun.

"Les sauveteurs ne sont pas des baby-sitters"

Enfin, elle tient à rappeler l’importance de garder son enfant à l’œil sur la plage. "L’année passée, 1115 enfants ont été perdus sur les plages. La problématique est plus récurrente lorsque la météo est chaude. Il convient de rappeler que les sauveteurs ne sont pas des baby-sitters et les parents doivent avoir la responsabilité de garder un oeil sur leur enfant. Des bracelets gratuits peuvent être récupérés auprès des sauveteurs sur lesquels sont indiqués le nom de l’enfant et le numéro de téléphone des parents. Ainsi, si l’enfant est perdu, il peut plus facilement être retrouvé", conclut An Beun.