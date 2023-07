Coup de départ des festivités du 21 juillet avec le mythique Bal National dans les Marolles: “Un événement unique” (PHOTOS ET VIDEO)

©Belga

©Ro.Ma.

Dans la foule, on retrouve d’echte Brusseleirs. Dans sa combinaison intégrale aux couleurs de la Belgique, “Zotte Fred”, de Koekelberg, ne cache pas son enthousiasme. “C’est un grand bal populaire. La tenue ? Je la mettrai aussi ce week-end.” Non loin, un cornet de frites géant se balade. Il s’appelle Clark et habite dans le centre-ville de Bruxelles. “Je suis venu au premier bal (en 2003) quand il n’y avait pas grand monde. C’est un événement unique dans le monde, qui réunit tout le monde, les ouvriers et les avocats”, raconte le Bruxellois la voix gorgée de zwanze. Juste devant la scène, Lisa et son fils Deniz sont venus de Schaerbeek, comme à l’accoutumée. “On vient voir le roi et faire la fête”, explique le jeune homme.

À lire aussi

Clark, déguisé en frite pour le Bal national. ©Ro.Ma.

"Zotte Fred" déguisé, de Koekelberg, avec ses amis. ©Ro.Ma.

Lisa et son fils Deniz. ©Ro.Ma.

Mais d’autres participants viennent de bien plus loin. “On vient de Brugelette (dans le Hainaut)”, témoigne Pascale. “On vient tous les ans. Pour la fête et l’ambiance de Bruxelles, car on adore ça. Avant, on est allé manger des moules à l’Ancien Bruxelles.” “C’est un des rares événements vraiment unitaires”, glisse Anick, ancienne bruxelloise d’origine anversoise, résidant désormais à Ostende. “Ici, ce n’est que le drapeau belge. Et ça reste un événement bilingue.”

Pascale vient du Hainaut avec son compagnon. ©Ro.Ma.

Anick venue d'Ostende avec ses amis. ©Ro.Ma.

Dans la programmation, la danse se décline en effet dans la langue de Voltaire (avec l’emblématique Sttellla), mais aussi dans la langue de Vondel (De Romeo’s). Sur scène, beaucoup de danse et des petits sketchs signés par le trio des rois de la zwanze, Berre, Swa et Wally. De son côté, Johnny Dom, le sosie marollien du grand Hallyday, est cette année dans la foule, et pas sur scène. “L’an prochain, je reviens !", promet le chanteur.

Johnny Dom, l'an prochain sur scène. ©Ro.Ma.

Plus de photos et d’informations prochainement