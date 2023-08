La Stib et les pompiers de Bruxelles ont indiqué à nos confrères que deux personnes ont été conduites à l’hôpital pour un contrôle, mais personne n’a été grièvement blessé. “Une ambulance et l’aide nécessaire ont été envoyées sur les lieux, aucune autre intervention n’a été nécessaire”, précise le porte-parole des pompiers.

”Il s’agit probablement d’une agression dans laquelle quelqu’un a lancé un produit sur deux personnes. La raison n’est pas claire. Il s’agit probablement d’ammoniaque. Nous ne pouvons pas encore le confirmer”, explique le porte-parole de la STIB.

La ligne de métro a été interrompue pendant une quinzaine de minutes. Une enquête est en cours pour clarifier les raisons de cet acte.

Une femme qui se rendait au concert de Rammstein ce soir-là témoigne : “Nous n’avons pas été touchés par le liquide, mais une dizaine d’autres personnes l’ont été. Les auteurs sont vraisemblablement deux hommes. L’un d’eux a jeté une bouteille de liquide dans notre rame de juste avant de sortir. Au début, on pensait qu’il s’agissait de boissons non alcoolisées. Deux minutes plus tard, nous avons commencé à sentir l’odeur de l’urine, puis l’odeur est devenue insoutenable. Nous ne pouvions plus respirer et voir correctement, nos yeux ont commencé à brûler. Tout le monde retenait son souffle et fermait les yeux”, raconte-t-elle au média flamand.

Les deux responsables sont montés à l’arrêt Clemenceau et descendus à Delacroix, où ils ont vidé la substance. “Nous avons su que c’était de l’ammoniaque et nous avons dû sortir le plus rapidement possible. Tout le monde est sorti à gare de l’ouest”, poursuit la témoin de la scène.