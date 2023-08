Verbalisé par parking.brussels, un Schaerbeekois conteste et gagne son procès : "Le juge a prononcé une phrase mythique, qui restera dans ma mémoire"

En juin 2021, alors qu’il se stationne à Evere, il se fait verbaliser. L’amende, il nous assure ne pas l’avoir reçue. Idem pour le premier rappel. “Dans mon complexe d’immeubles, il y a 175 boîtes. Malheureusement, des choses se perdent.” Le Schaerbeekois prend finalement connaissance de l’infraction lors du deuxième rappel : 25€ réclamés, et 15€ de frais de rappel. “Je ne conteste pas l’infraction. J’ai payé donc les 25€. Mais pas les 15 autres, car je n’avais pas été averti avant.”

Et c’est là que les choses ont pris davantage d’ampleur. “Parking.brussels, via son bras armé, l’huissier Leroy, commence à me poursuivre pour uniquement les intérêts de retard.” Nouveau courrier : 90€ réclamés. “Je refuse toujours de payer.” Et après un an et demi et d’autres échanges, une citation à comparaître devant le tribunal, assortie d’une dernière chance si 335€ sont versés. “Je ne paie pas, et je vais à l’audience.”

"Terrorisme procédurier"

Pour la première fois de sa vie, Alex se retrouve au tribunal en avril dernier. À la justice de paix de Saint-Josse, le verbalisé plaide sa cause. “Le juge pose une seule question : les courriers étaient-ils recommandés ? La partie adverse répond par la négative.” La poursuite est alors déclarée non fondée. Le jugement stipule : “Vu l’absence de notification par recommandé du constat d’infraction par la demanderesse, corroboré par le paiement de la redevance (en soi non contestée) le 31 août 2021, l’intentement de la présente procédure est non seulement non fondé mais abusif.”

”À l’audience, le juge a prononcé cette phrase mythique, qui restera dans ma mémoire : c’est du terrorisme procédurier. Et les gens présents dans la salle ont applaudi”, se rappelle le Schaerbeekois. Parking.brussels a alors dû payer les frais judiciaires de 229€.

Après ces procédures, Axel voudrait que ses aventures juridiques servent d’exemple et fassent école. “C’est une décision historique. J’aimerais alerter les gens. Les envois non recommandés ne sont pas valables.”

"Aucune obligation quant à l’envoi de ces documents par courrier recommandé"

Contacté, parking.brussels réagit : “Le jugement n’est pas appelable mais nous estimons que c’est à tort que le tribunal a déclaré la demande non fondée.” Selon l’agence, les règles ont été respectées. “L’ordonnance et le règlement ne prévoient aucune obligation quant à l’envoi de ces documents par courrier recommandé.” Pour la seconde mise en demeure, un recommandé a d’ailleurs été envoyé “alors que le règlement ne le prévoit pas”.

guillement Nous estimons que c’est à tort que le tribunal a déclaré la demande non fondée.

Quant aux conséquences soulevées par Alex : cette récente décision de justice fera-t-elle jurisprudence ? Non aux yeux de l’agence régionale. “L’appréciation factuelle faite par un magistrat ne vient pas modifier le contenu [des] textes légaux ni des obligations de parking.brussels. Il y a déjà eu des décisions similaires. Cependant, certaines juridictions nous ont quant à elles déjà donné raison dans des dossiers similaires. De plus, dans la majorité des affaires dans lesquelles des jugements sont rendus, les frais de rappels sont accordés.”

Pour conclure, retournons chez Alex : un nouveau PV est récemment arrivé dans sa boîte aux lettres… “Je l’ai reçu donc je paie.”