Depuis le 11 août, 15 salles de l’édifice gothique trônant sur la Grand-Place de la capitale sont ornées d’œuvres florales surréalistes, le thème de cette édition, installées par 23 équipes de fleuristes belges et internationales.

Illustration picture shows the 2023 edition of the biannual 'Flowertime' event in the city center of Brussels, Friday 11 August 2023. From 11 to 15 August, some of the world's best floral artists will decorate 15 rooms at City Hall to pay tribute to another Belgian speciality: surrealism and its great painters. BELGA PHOTO TIMON RAMBOER

Illustration picture shows the 2023 edition of the biannual 'Flowertime' event in the city center of Brussels, Friday 11 August 2023. From 11 to 15 August, some of the world's best floral artists will decorate 15 rooms at City Hall to pay tribute to another Belgian speciality: surrealism and its great painters. BELGA PHOTO TIMON RAMBOER

Le nombre de visiteurs a diminué de 10 % par rapport à la précédente édition de Flowertime en 2019. L’ASBL Tapis de fleurs de Bruxelles constate toutefois que “l’événement a clairement pris sa place à côté de son grand frère, le tapis de fleurs de la Grand-Place.”

L’association estime que l’aspect visuel est pour beaucoup dans la réussite de Flowertime. “C’est une exposition très 'instagrammable'. C’est sans doute ce qui explique son succès”, a assuré Karel Goethals, membre de l’ASBL.

Le lieu du festival est également un point important car il permet d’attirer un public diversifié. “80 % de nos visiteurs viennent de l’étranger”, a affirmé Richard Poncin, l’un des directeurs de l’ASBL Tapis de fleurs de Bruxelles.

Illustration picture shows the 2023 edition of the biannual 'Flowertime' event in the city center of Brussels, Friday 11 August 2023. From 11 to 15 August, some of the world's best floral artists will decorate 15 rooms at City Hall to pay tribute to another Belgian speciality: surrealism and its great painters. BELGA PHOTO TIMON RAMBOER

Illustration picture shows the 2023 edition of the biannual 'Flowertime' event in the city center of Brussels, Friday 11 August 2023. From 11 to 15 August, some of the world's best floral artists will decorate 15 rooms at City Hall to pay tribute to another Belgian speciality: surrealism and its great painters. BELGA PHOTO TIMON RAMBOER

Illustration picture shows the 2023 edition of the biannual 'Flowertime' event in the city center of Brussels, Friday 11 August 2023. From 11 to 15 August, some of the world's best floral artists will decorate 15 rooms at City Hall to pay tribute to another Belgian speciality: surrealism and its great painters. BELGA PHOTO TIMON RAMBOER

L’une des nouveautés de cette cinquième édition de Flowertime était la visite de la tour de l’Hôtel de Ville de Bruxelles. “Les tickets pour la View Tower Experience ont été très prisés”, a expliqué Richard Poncin. Un constat partagé par Adelaïde de Patoul, porte-parole de Brussels Major Events. “La plus belle vue de Bruxelles a attiré les visiteurs et les touristes, et ce malgré les 200 marches pour y accéder.”

Les œuvres seront démontées et retirées de l’hôtel de ville mardi soir. Les éléphants de la Fondation Verbeke, installés sur la Grand-Place, disparaîtront également.