Concerts, danse, djembés… des riverains du Cinquantenaire exténués par les nuisances sonores : “en un an, la situation s’est fortement dégradée”

D’une part, les riverains constatent une hausse de gros événements avec podium et sonorisation, comme le “Solomun Open Air”, les fêtes de la musique et dernièrement les festivités du 21 juillet. “Le parc n’est pas une salle de concert. Il y a des stades pour ça”, déplore Anne-Marie.

Mais outre ces événements ponctuels, c’est le bruit quotidien des “activités sauvages” qui irrite le plus. “Presque tous les soirs, il y a des cours de danse avec de la musique amplifiée, parfois jusqu’à 1h du matin. Mais aussi des cours de djembés, de la gymnastique et autre.”

Face au vacarme, “car le son monte”, les appels aux forces de l’ordre se multiplient. “Les policiers et le dispatching comprennent et ont une attitude bienveillante.” Mais force est de constater que la police locale se retrouve démunie lors des interventions. “Tout recommence juste après.” D’où l’appel au politique lancé par le couple, qui demande aux pouvoirs publics de réglementer davantage le parc et espère voir apparaître un règlement à l’image de celui pris par Olivier Maingain (Défi) au parc Georges Henri interdisant sous peine d’amende la musique amplifiée.

Ping-pong institutionnel

Dans leurs requêtes, les riverains voient la balle renvoyée d’un niveau de pouvoir à l’autre. Il faut dire que le parc du Cinquantenaire est un cas d’école de la complexité institutionnelle belge. Grosso modo : la petite partie côté Mérode est sur le territoire d’Etterbeek et la grande dès les escaliers sur Bruxelles-Ville mais le parc est géré par Bruxelles Environnement (régional), à l’exception de l’esplanade, des bâtiments et des arcades qui dépendent de la Régie des Bâtiments (fédéral).

À lire aussi

Chez Bruxelles Environnement, on assure que le nombre d’événements autorisés sur le site est “relativement stable” et que “toutes les demandes ne sont d’ailleurs pas acceptées”. “Cependant cette année, il y a eu aussi le festival de musique électronique et les festivités du 21 juillet, comme en 2022.”

Les plus petites activités dans le parc font l’objet d’appréciation par l’administration régionale en fonction de leur ampleur. En bref, pas d’autorisation nécessaire si pas de privatisation d’espace et de gêne pour les autres usagers. Pour les “activités sauvages” sur l’esplanade entre les musées, comme les cours de danse, le relais est donné à la Régie des Bâtiments… qui le renvoie à Bruxelles Environnement.

Bruxelles-Ville botte en touche, Etterbeek veut serrer la vis

Quant aux communes concernées, qui détiennent une force de frappe via l’octroi d’autorisations et de potentiels arrêtés comme cela a déjà été fait au parc Georges Henri ? Position fondamentalement différente de part et d’autre des escaliers menant à l’esplanade. Contacté, le cabinet du bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS) renvoie la responsabilité à Bruxelles Environnement. Ce que ne fait pas son homologue etterbeekois Vincent De Wolf (MR).

”Il y a une pression car c’est un site merveilleux. Le problème vient de l’accumulation. Mais la situation n’est pas simple”, commente le libéral au vu du découpage du lieu. “Les événements sont organisés sur la Ville de Bruxelles mais les inconvénients viennent sur Etterbeek.”

On apprend que de récentes concertations ont permis de mettre fin à des afterworks se tenant sur le parc et le mayeur etterbeekois annonce vouloir encore resserrer la vis. Mais pas de façon unilatérale. “Mettre des amendes de notre côté n’a pas de sens. Je vais contacter Philippe Close pour tenter d’élaborer un règlement commun.”