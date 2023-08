La confiserie bruxelloise Joris menacée de fermeture suite à un conflit de voisinage : “La situation est kafkaïenne”

Mais cette cohabitation est assez récente, explique la RTBF, c’est pourquoi l’entreprise Joris n’avait jamais eu de problèmes auparavant. Depuis l’installation, en 1938, de la confiserie à Berchem, de nombreux bureaux et ateliers ont poussé aux alentours. Et en 2006, un promoteur immobilier a racheté des bâtiments voisins de la confiserie pour en faire des appartements. Le couple de riverain qui a porté plainte contre la famille Joris a acheté l’un de ces logements durant la pandémie de coronavirus. L’activité de l’entreprise étant à l’arrêt pendant cette période, aucun bruit n’en émanait et les nouveaux venus n’ont été importunés par le bruit des machines qu’une fois que l’activité a repris, il y a deux ans.

Le plaignant affirme qu’une chaudière à vapeur de chez Joris fait trop de bruit, c’est l’objet de la plainte déposée auprès de Bruxelles-Environnement. C’est en effet ce dernier organisme qui gère le contrôle du respect des normes sonores imposées dans la zone mixte de Berchem-Saint-Agathe.

Bruxelles-Environnement a donc effectué des mesures de bruit à la confiserie, trois au total, “et toutes montrent un dépassement, notamment à 6h du matin en période de repos”, explique la porte-parole de l’organisme bruxellois à la RTBF, “Nous avons d’abord envoyé (à la confiserie, ndlr) des avertissements, puis des procès-verbaux et enfin des mises en demeure, dont la dernière date de la mi-août”.

La famille Joris doit désormais trouver des solutions pour régler le problème, au risque d’avoir de grosses amendes à payer (50 000 à 62 5000 euros), ou même une fermeture partielle ou totale de son activité. Mais l’exploitant juge que les normes sonores demandées sont irréalisables. “Les normes sont totalement illogiques. Bruxelles-Environnement enregistre au maximum en journée 39 décibels. 39 décibels. Alors que leur référence c’est 24 décibels. A titre de comparaison, un frigo silencieux c’est 50 décibels… Ces normes ne sont pas réalistes, c’est cela le principal problème”, déplore Diederik van den Driessche est l’arrière-petit-fils du créateur de l’entreprise. “La situation est kafkaïenne”, ajoute-t-il, “Je suis vraiment déçu. Cela fait 85 ans que nous sommes ici et nous n’avons jamais eu de plainte contre nous. Maintenant on a une, une seule !”.

Pour tenter de régler ce différend de voisinage, le bourgmestre va à nouveau essayer de réunir toutes les parties autour de la table, car “les choses n’avancent pas et s’enveniment plutôt”, selon Christian Lamouline. “L’infraction existe, bien entendu”, reconnaît-il, “mais elle est relative”. “C’est essentiel que ce type d’entreprise reste implanté dans la commune car derrière il y a de l’emploi”, conclut le bourgmestre, qui espère trouver une solution qui ne mènera pas à la disparition de la confiserie Joris.