Polémique autour d’une course hippique… au coeur de Saint-Josse : "Vraiment Emir Kir ?", s’indigne Clerfayt, l’échevine “très choquée”

Sur le plan sportif, il s’agira de sprints où les chevaux tracteront des petites charrettes dans lesquelles les jockeys seront installés. Ne reste plus qu’à trouver… l’hippodrome de Saint-Josse. “Vraiment Emir Kir ? ! s’est étonné Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois du Bien-être animal. La sécurité et le bien-être des chevaux doivent être une priorité ! La loi de 1986 interdit expressément d’organiser une course de chevaux sur la voie publique lorsque le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur. Nous n’avons pas toutes les informations utiles et notamment les conditions dans lesquelles les chevaux seraient amenés à participer à cette course. Une enquête est donc en cours quant à l’organisation de cet événement.”

L’échevine “très choquée”

L’échevine du Bien-être animal, Nezahat Namli (PS), a déclaré ne pas être au courant de l’organisation, et s’est dite “très choquée par cette initiative”, et “absolument contre” celle-ci.

Le bourgmestre tennoodois a assuré que le bien-être animal était aussi une de ses priorités. "On parle ici de courses de trot attelé, sur une piste en sable réglementaire, des chevaux contrôlés par des vétérinaires agréés, sous l’égide de la Fédération belge des Courses Hippiques. Les organisateurs nous ont donné toute les garanties pour l'organisation de cet événement. Nous ne souhaitons prendre aucun risque tout en offrant un moment unique."

Contactée, l’ASBL Time For Others tient assure qu' "une série de mesures garantissent le bien-être des chevaux. (...) Une piste en sable est installée afin que les chevaux ne doivent pas trotter sur un revêtement trop dur, des pavés ou autre. La zone de départ (35m de long et 6,5m de large) est composée d’une couche de 5cm d’épaisseur. La piste de course (220m de long et 6,5m de large) est composée de deux bandes de sables de 80cm de large et d’une épaisseur de 4cm. La zone d’arrivée (75m de long et 6,5m de large) d’une couche montant de 5cm à 10cm d’épaisseur. Les trotteurs participant aux épreuves ont été préparés aux spécificités du sol, comme des athlètes aux spécificités du sol des pistes d’athlétisme.