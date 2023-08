Scène cocasse dont l'origine peut aisément être devinée par un observateur attentif. Il s’agit d’un problème de timing, un couac dans la coordination des différentes étapes d’un chantier.

À lire aussi

Une partie de la voirie a en effet été refaite à l’endroit du passage pour piétons… mais le marquage ad hoc se fait toujours attendre. Contactée, l’administration Bruxelles Mobilité confirme : “il s’agit bien d’une intervention de réparation ponctuelle (nouveau revêtement). L’entreprise de marquage va passer refaire le passager piétons as soon as possible.”