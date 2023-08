Les frelons asiatiques augmentent la charge de travail des pompiers bruxellois, faut-il s'inquiéter?

Elle fait de sérieuses incursions en Europe continentale et la Belgique n'échappe pas au phénomène. En 2022, sept exterminations de nids de frelons asiatiques ont dû être effectuées au cours du mois d'août, pour un total de 81 interventions sur l'ensemble de l'année. En 2023, des nids ont été détruits à 70 reprises tandis que 140 interventions en tout genre ont été nécessaires. "Et les mois les plus chargés ne sont pas encore arrivés", alerte le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

L'impact de cette espèce invasive sur la biodiversité indigène peut être important, il est donc important de continuer à intervenir, note le porte-parole des hommes du feu. Il appelle de ses voeux un nouvel accord sur les missions attribuées aux pompiers, étant donné la charge de travail supplémentaire la lutte contre les frelons asiatiques.

Les pompiers comptent interpeller les autorités compétentes, dont Bruxelles Environnement, à ce sujet et demanderont une "révision des accords en vigueur et l'élaboration d'une stratégie pour l'avenir". Le recours à des entreprises privées spécialisées fait partie des solutions avancées.