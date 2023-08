Un séchoir met le feu à une maison à Jette : “Ne le faites jamais tourner en votre absence” (photos)

”Aucun habitant n’était présent. Nous avons forcé la porte d’entrée”, relate Walter Derieuw, porte-parole des hommes du feu. “L’incendie faisait rage dans la buanderie”.

Après extinction, ventilation et contrôle CO, des dégâts de suie et fumée sont constatés. “La maison est temporairement inhabitable”. La famille de 5 personnes a trouvé une solution de relogement”.

Une maison de l'avenue Bourgmestre Etienne Demunter a été rendue inhabitable après l'incendie d'un sèche-linge ce samedi 26 août 2023. ©Pompiers de Bruxelles

D’après les pompiers, “le sèche-linge est probablement à l’origine du sinistre”. Les secours répètent donc quelques conseils à respecter en utilisant cet appareil ménager du quotidien :