La Stib inaugure sa nouvelle ligne de tram 18 à la station Albert

L’arrivée du tram Tour&Taxis met la rue Picard en ébullition: “La suppression importante du stationnement va mettre en péril la quiétude du quartier”

À la frontière de Molenbeek et Bruxelles, le passage du tram va impliquer des suppressions de places de parking rue Picard au profit de pistes cyclables, des rails et d’arbres. Un choix qui fait bondir l’échevin Achaoui et des commerçants.