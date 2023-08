Changement de couleur dans le centre-ville de Bruxelles : l’emblématique rue Haute, dans les Marolles, repeinte en ocre

©Bernard Demoulin

En cette rentrée, une autre rue emblématique du centre-ville bruxellois est repeinte : la rue Haute, vibrante artère commerçante des Marolles. “La rue avait besoin d’être réasphaltée”, justifie le cabinet de l’échevin Bart Dhondt (Groen). “La rue Haute est pour rappel une rue cyclable, et aussi la rue Blaes. La peinture n’est pas dans le code de la route. Mais elle permet de mieux visualiser le changement.”

Quant à l’esthétique ? “On fait au mieux pour respecter l’identité du quartier. La peinture ne va rien changer. Et puis, ce sont les goûts et les couleurs”, se défend le cabinet scabinal, disant respecter par cette couleur les recommandations régionales.

©Bernard Demoulin

Pour rappel, une rue cyclable signifie que les usagers de deux-roues sont prioritaires, et que les automobilistes ne peuvent donc pas les dépasser. À noter : la rue Haute et la rue Blaes, deux parallèles à sens opposés, font partie des rares rues à sens unique total… y compris pour les cyclistes. Une spécificité que le cabinet Dhondt entend bien conserver. “Supprimer ce sens unique cyclable créerait un problème de sécurité routière car rue pas assez large. De plus, il y a une alternative juste à côté.”

La rue Blaes devrait être repeinte à l’instar de sa parallèle dans un futur proche, ainsi que la rue de Laeken.