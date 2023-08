Les propriétaires bailleurs d'habitation à faible performance énergétique s'étaient en effet vu interdire d'indexer leurs loyers. Cette mesure prend fin à partir du 1er octobre en Flandre et du 1er novembre en Wallonie puisque ces deux régions ont décidé de lever cette mesure temporaire, écrit L'Écho.

En Région Bruxelles-Capitale, le dossier n'est pas encore tranché. Et il n'est pas encore acquis que l'exécutif dirigé par Rudi Vervoort (PS) suive les deux autres régions. "La mesure avait été prise pour une durée limitée, du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2023. Ce point sera réévalué très prochainement. Nous n'excluons pas de la prolonger, car cela irait dans le sens de ce que les gens attendent. Mais il est encore trop tôt pour en parler", nous indique le porte-parole de Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d'État bruxellois au Logement.

L’accord bruxellois pris il y a un an autorise en effet une application à 100 % de l’indexation normale pour les logements disposant d’un PEB A, B, C et D et limitée à 50 % pour les PEB E. Par contre, pour les passoires énergétiques (catégorie F et G), qui représentent 45 % du parc bruxellois, un blocage total de l’indexation est appliqué.

La prolongation de la mesure se heurtera toutefois au ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (Défi), qui s’était déjà opposé il y a un an à des interdictions plus strictes en matière de limitation de l’indexation des loyers.

Bernard Clerfayt ne voit en effet aucune raison de procéder à cette prolongation. "L'inflation est-elle différente à Bruxelles et en Wallonie ? questionne-t-il. Défi n'est pas favorable au blocage de l'indexation de l'ensemble des loyers, mais bien à la mise en œuvre d'une politique ciblée de lutte contre les loyers abusifs, et d'octroi d'allocations-loyer ciblées pour les ménages précaires. Nous avons déjà obtenu un élargissement de celles-ci. Pour aider plus de ménages, il faut aller plus loin, peut-être en réallouant les moyens de la politique du logement."