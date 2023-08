La piscine communale de Molenbeek-Saint-Jean cambriolée à deux reprises en deux semaines : "Ils portent préjudice à leurs petits frères"

La police de la zone Ouest confirme les deux cambriolages. “À chaque fois, une équipe d’intervention s’est rendue sur place. Les enquêtes sont en cours”, confirme le porte-parole de la zone. Pour l’heure, la police n’est pas en mesure de dire si les deux cambriolages sont le fait des mêmes personnes “même si les faits semblent assez similaires. “Nous allons analyser les images des caméras de surveillance de la piscine et celles installées dans le périmètre.”

”Ils portent préjudice à leurs petits frères”

Le parquet de Bruxelles n’a pour l’instant pas été saisi. Il le sera si un suspect est identifié ou si un nouveau cambriolage survient ces prochains jours ou ces prochaines semaines. La piscine a été fermée ce matin le temps de nettoyer et de mener quelques réparations de fortunes. Elle est rouverte cet après-midi.

Côté commune, on affiche son désarroi. “Ces actes de vandalisme mettent à mal un service public de base et bouleversent la natation des petits de la commune”, déplore l’échevin molenbeekois en charge des Sports Jamal Azaoum (PS). “C’est comme s’ils venaient casser leur maison. Ça leur appartient, ça appartient à la collectivité. Je ne sais pas si les auteurs sont de la commune mais ils portent préjudice à leurs petits frères.”

”On sait qui a commis le premier cambriolage”

Selon l’échevin, qui se base sur les images de caméras de surveillance de la piscine, les auteurs “squattaient depuis un petit temps dans les environs”. “On pense qu’il s’agit d’un groupe de jeunes qui vient régulièrement sur le site. Le plus frustrant est que la police a visionné les images à l’issue du premier cambriolage. On connaît les malandrins. Le bon sens aurait voulu une intervention rapide de la police car on a les images et on sait qui sont les auteurs.”

Jamal Azaoum est persuadé que le deuxième cambriolage, la nuit dernière, a été mené par les mêmes auteurs. “C’est le même groupe, c’est évident. Le bon sens aurait voulu qu’il y ait une intervention policière rapide. Mais ils ont certainement ressenti une impunité totale et ont recommencé.” Selon l’échevin, les auteurs pourraient être majeurs. “En tout cas, ce n’était pas des gamins de 14 ans.”

La commune va porter plainte auprès de la police et remettra les bandes-vidéo. Puis va réfléchir à une meilleure protection du site.