Nouvelle opération de police à la gare du Midi : "C'est effarant"

Les associations d’aide aux personnes précarisées L’îlot, Macadam, Médecins du monde et le Samusocial étaient aussi mobilisées, mais de leur côté.

©Ennio Cameriere

Cette “non-opération” était en effet annoncée. Le secteur associatif a donc averti son public de ne pas rester dans le secteur de la gare. Le Samusocial assure même que la Police des chemins de fer les a informés de ce contrôle renforcé en amont pour que l’association puisse “déjà faire une partie du travail”. Dans les faits, très peu de personnes en errance étaient présentes dans et aux alentours de la gare et la “non-opération” s’est transformée en contrôle des usagers de la Stib aux sorties de métro et de ceux de la SNCB à l’entrée des quais. “Normalement, si une personne n’a pas de titre de transport dans le train et n’a pas de papier on doit appeler Securail et la police. Ça demande beaucoup de moyens. Là, on contrôle ensemble avant la montée dans le train. Mais, ça ne sera pas tous les jours comme ça,” précise la police fédérale qui assure vouloir continuer à mener fréquemment ces extra-contrôles.

©Ennio Cameriere

Coordination à revoir

L’opération de ce jeudi a tout de même montré les limites du système. On aura pu observer un policier désemparé face à une personne en errance qui venait de déféquer. “Vous savez faire quelque chose pour cette personne ? La prendre en charge ? Le Samusocial est par là mais il ne répond pas.” Les membres des associations, surtout là pour vérifier que tout se passe sans violence, tentent alors de s’organiser pour évacuer le malheureux.

©Ennio Cameriere

La police fédérale assure également que ce type d’opération permet de réorienter les personnes contrôlées vers les bons interlocuteurs. “Le but n’est pas de chasser”, nous dit-on à la police fédérale, qui citera notamment le Samusocial comme partenaire de l’opération, ce que l’association bruxelloise dément formellement. On entendra également un groupe de policiers demander au Samusocial son rôle exact.

Les associations jugent cette opération “effarante”. “On arrête les gens pour les relâcher un peu plus loin", nous glisse-t-on. Samedi, lors de la première action de ce type, une association nous a assuré que deux personnes ont été arrêtées puis directement relâchées. “Même ceux qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire sont relâchés. Tous les centres sont saturés. Pour les jeunes en errance aussi, cela pose de gros soucis. Leur rapport aux institutions et surtout à la police est très complexe. Ce n’est pas en les contrôlant et en les arrêtant puis en les relâchant tous les trois jours que l’on va recréer du lien, les réintégrer…”

Forces de l’ordre comme secteur associatif partagent le même constat : leur manque de moyens. Les agents de police s’excusent même de devoir réclamer de l’aide au Samusocial, venu surtout pour surveiller et assurer une petite veille sociale avec l’apport de couvertures. “On sait que des personnes peuvent perdre leurs affaires dans ce type d’opération, on pourra au moins leur donner ça.” Ceux que nous avons pu entendre tremblent d’ailleurs déjà à l’idée des effets du blocage de l’accueil des hommes seuls demandeurs d’asile. “Ils vont évidemment se retrouver à la rue, arriver ici ou ailleurs. Et ceux qui sont partis de la gare pour aller plus loin aujourd’hui reviendront demain si on n’offre pas d’alternative”.