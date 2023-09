La course-poursuite a eu lieu le 1er septembre 2023, quand un vol de véhicule a été signalé. “Le véhicule a été signalé et vers 1h40, la zone de police de Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) a annoncé qu’elle avait retrouvé le véhicule. Le conducteur a immédiatement pris la fuite et la poursuite a été lancée”, a expliqué la porte-parole du parquet, Willemien Baert, au Soir.

”Deux voitures de police se sont positionnées sur la route pour bloquer la trajectoire du véhicule, mais le conducteur a simplement franchi ce barrage et a endommagé les deux voitures de police au passage”, a-t-elle continué. Ce ne sont pas les seules voitures qui ont été endommagées : d’autres voitures “ont été heurtées et endommagées”.

”Le véhicule volé a finalement été immobilisé sur la place Surlet de Chokier”, poursuit la porte-parole du Parquet. “Il y avait deux personnes dans le véhicule : le passager a réussi à s’enfuir à pied, mais le conducteur de la voiture a été arrêté par les forces de police sur place”.

Deux policiers ont été blessés et ont pu quitter l’hôpital mais “sont incapables de travailler pendant trois jours”. Quant au suspect, “il a été interrogé par les forces de police hier dans la journée et sera mis à la disposition du juge d’instruction samedi qui décidera d’une nouvelle arrestation pour des délits de vol et d’entrave malveillante à la circulation”, a conclu Willemien Baert.