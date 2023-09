L'individu était en possession de 6,99 grammes de marijuana et de 17 joints déjà roulés. "Au moment de son interpellation, le suspect, qui n'est pas inconnu des services de police, a tenté de prendre la fuite, mais a pu être appréhendé. Dans le tumulte, l'un de nos inspecteurs a été légèrement blessé", a relaté la zone de police locale.

Lors d'une fouille plus approfondie, les policiers ont encore découvert sur le suspect une quantité de 6,7 grammes de cocaïne, une autre de 34,62 grammes de marijuana et 14 pilules d'ecstasy. Une perquisition a été réalisée à son domicile, permettant à la police de mettre la main sur 349 pilules d'ecstasy de plus.