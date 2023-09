"C'est très moche", "Ça n'a pas de sens": réunion houleuse avec les riverains à Etterbeek sur le réaménagement de l’avenue de Tervueren

Réunion d'information au Collège Saint-Michel. ©Ro.Ma.

En résumé, il est prévu de rénover en profondeur cette porte d’entrée de la capitale entre le parc du Cinquantenaire et le square Léopold II. L’axe central compterait 2x2 bandes, des pistes cyclables unidirectionnelles et séparées du trafic seront placées de part et d’autre, les latérales seraient maintenues mais réorganisées, 98 % du parking serait conservé et 100 arbres supplémentaires seront plantés, annoncent les autorités régionales.

À lire aussi

Un tour de questions adressées aux fonctionnaires de Bruxelles Mobilité suffit au constat : le projet sur la table ne fait pas l’unanimité. “11 millions ? On ferait mieux de refaire les trottoirs d’abord”, dénonce une habitante. “Pourquoi pas une piste bidirectionnelle ? Il en existait une jusqu’en 1962”, s’indigne un autre.

”J’habite la latérale sud, sur Woluwe-Saint-Pierre, témoigne Quentin, riverain et membre d’un comité de quartier. On a été mis devant le fait accompli. Or, je m’attendais à un vrai travail de co-construction. Je viens d’apprendre que ma rue sera complètement défigurée, pour le meilleur ou pour le pire, et que le sens de circulation va changer.”

Quentin et membre du comité de quartier Tervueren-Montgomery. ©Ro.Ma.

”C’est très moche”, juge d’un premier regard Ghislaine. “Ça n’a pas de sens de changer la direction de la latérale.” “Tout cela pour empêcher les voitures d’entrer dans Bruxelles”, soupire Bernadette, qui craint une augmentation des files sur l’avenue avec l’augmentation du nombre de passages pour piétons.

Ghislaine, Béatrice et Bernadette, riveraines. ©Ro.Ma.

”Un exemple de collaboration entre communes et Région”

Certains en revanche applaudissent. “C’est encourageant”, glisse Aurèle, Sanpétrusien en évoquant les multiples discordes que cet axe a causées ces dernières années. “C’est un exemple de collaboration entre communes et Région. Ils ont trouvé un bel équilibre. Cela prouve qu’on peut encore réaliser des projets à Bruxelles.” Très actif et souvent acerbe, le comité Tervueren-Montgomery se dit satisfait “à 60 %”, mais déplore un manque de temps en amont pour l’analyse des plans.

Aurel, riverain. ©Ro.Ma.

Membres du comité Tervueren-Montgomery. ©Ro.Ma.

À lire aussi

Conseillère communale indépendante à Woluwe-Saint-Pierre, Cathy Vaessen (ex-Ecolo) juge quant à elle le projet favorable pour les cyclistes, tout en déplorant un manque de “vue d’ensemble”. “Le projet ne résout pas le nœud du square Léopold II.”

Conseillère communale indépendante à Woluwe-Saint-Pierre, Cathy Vaessen ©Ro.Ma.

Les autorités espèrent lancer les travaux en 2025 et les finir en 2027. Un délai qui fait bondir une cycliste schaerbeekoise, présente dans la salle ce lundi. “Je me suis fait percuter par une voiture alors que je roulais à vélo.” La collision a eu lieu dans la latérale sud, empruntée à double sens par inadvertance. “Pourquoi attendre quatre ans pour protéger les cyclistes ?” Interpellée, l’administration a promis des interventions rapides.