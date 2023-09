La journée sans voitures à Bruxelles, c’est ce dimanche : cinq choses à savoir sur cet événement annuel

Seuls les détenteurs d’une dérogation obtenue à l’avance pourront effectivement circuler, mais avec une limitation à 30 km/h sur l’ensemble du territoire régional. Exception faite également pour les transports en commun (gratuits pour l’occasion), les services de secours et les taxis.

Les artères étant sans véhicules, peut-on dès lors organiser un barbecue au milieu de la chaussée de Ninove ou installer un goal de foot sur la rue Belliard ? Hélas, tout n’est pas permis. On fait le point sur les cinq choses à savoir pour ce 17 septembre.

1) Un pique-nique rue de la Loi, je peux ? L’idée peut paraître tentante, mais est prohibée. Organiser une partie de foot avec des goals ou un pique-nique est en effet interdit. “Sauf s’il s’agit d’un événement autorisé et encadré avec sécurisation (barrières Nadar). En effet, des véhicules continuent à circuler (services de secours, taxis, voitures avec dérogation)”, rappelle Bruxelles Mobilité.

2) Puis-je gambader au milieu de la Petite Ceinture ? La tentation peut être grande de se promener au milieu des artères dénuées de trafic. Bruxelles Mobilité ne permet toutefois pas les flâneries au milieu des grands axes routiers. “Les piétons doivent continuer autant que possible à emprunter les espaces qui leur sont réservés.” De même, le respect des feux de circulation reste de vigueur en cette journée sans voitures, car “le Code de la route reste d’application”.

3) Peut-on aller dans les tunnels ? La réponse de Bruxelles Mobilité est formelle : non. “Les tunnels seront fermés pour tous les usagers (voitures avec dérogation, cyclistes, piétons). ”

4) Les vélos et trottinettes électriques autorisés ? Oui, les trottinettes ainsi que les vélos électriques pourront circuler. Nouveauté cette année par rapport aux éditions précédentes : les vélos de type speed-pedelec peuvent rouler en ce jour, mais “doivent respecter 30 km/h partout”, insiste l’administration.

5) Quid des voitures électriques et véhicules sans permis ? L’interdiction de rouler jusqu’à 19h touche les véhicules à moteur, et s’applique dès lors également aux petites voitures de type Aixam. Les voitures électriques ne dérogent pas à la règle et sont aussi bannies ce dimanche. Autre curiosité à mentionner : les chevaux sont autorisés à se promener librement dans la capitale.