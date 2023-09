Voici la future configuration de l’avenue Charles Quint à Ganshoren et Berchem

Dans le cadre de Good Move, la ministre Elke Van den Brandt (Groen) a promis de lancer le réaménagement de l’avenue. “L'avenue doit être pensée comme un boulevard urbain et non comme une prolongation d'autoroute.” Des études ont été entreprises et une concertation a été lancée avec un site internet dédiée.

L’heure est aujourd’hui à la préparation des plans, et la configuration de l’avenue est désormais actée. Interpellée ce mardi en commission par Martin Casier (PS), la ministre Van den Brandt a confirmé que le scénario privilégié prévoit 2x2 bandes de circulation. "Il y a suffisamment de place pour deux bandes, tout en prévoyant des espaces verts et une piste cyclable, et localement davantage de bandes pour les présélections aux carrefours." Actuellement, l’avenue compte au minimum deux voies automobiles par sens, avec une troisième par endroits, parfois réservée aux bus.

Pas de bande bus spécifique

Ces bandes réservées aux bus ne seraient donc pas conservées dans la nouvelle configuration. Pour la fluidité des véhicules de transport public, la ministre table sur “une restructuration de certains carrefours problématiques” et “une gestion des feux coordonnée et régulatrice des flux d’accès”. La bande de covoiturage, longtemps évoquée, est également jetée aux orties.

Actuellement, l’axe ne compte pas de pistes cyclables. Ce qui devrait changer, avec l’installation prévue de bandes séparées. Des plantations sont au programme, du côté des trottoirs, pour faire “une avenue largement arborée et végétalisée”. Les rangées de stationnement devraient être, grosso modo, maintenues.

Côté délais, les retards s’accumulent au fil de la législature. Fin 2021, le dépôt de la demande avait été annoncé, avec des pincettes certes, pour 2022 avec un démarrage espéré du chantier en 2024. Près de deux ans plus tard, deux ans supplémentaires au calendrier. Le cabinet Van den Brandt entend désormais déposer un permis d’urbanisme au début de l’année 2024.