À Bruxelles, 54,5 % des ménages n’ont pas de voiture… avec d’énormes différences selon les communes: voici les détails par localité (INFOGRAPHIE)

Par rapport aux Wallons et aux Flamands, les Bruxellois sont – et cela se confirme au fil des années – les moins motorisés du pays. Selon les récentes données publiées par Statbel, 54,5 % des ménages de la capitale ne possédaient en effet pas de voiture en 2022. Un pourcentage nettement supérieur à la Wallonie et la Flandre, où moins d’un quart des ménages n’a pas de véhicule.