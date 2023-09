Collecte des déchets et nouveaux calendriers : l'heure de la verbalisation a sonné en Région bruxelloise

La réforme concernant la collecte des déchets est entrée en application à Bruxelles au mois de mai dernier, entrainant entre autres une modification des horaires de sortie des poubelles et des ramassages. Elle prévoyait aussi la limitation à une collecte (au lieu de deux) des sacs blancs (déchets non triés) et l'obligation de placer ses déchets organiques dans des sacs orange ramassés séparément.

Des amendes de plusieurs centaines d'euros

Selon un premier bilan, la majorité des Bruxellois ont intégré et respectent les nouveaux horaires, félicite Bruxelles-Propreté. Il reste cependant encore trop de sacs en rue en dehors des heures prévues.

L'agence régionale a donc initié une première phase de verbalisation ciblée, qui a commencé cette semaine et mobilise une grande partie des agents de son service Recherche et Verbalisations.

Les contrevenants seront principalement verbalisés sur la base du non-respect des calendriers de sorties de sacs. Mais l'absence de tri -PMC, papiers et déchets alimentaires mis en grande quantité dans le sac blanc- pourra aussi donner lieu à des procès-verbaux, prévient Bruxelles-Propreté.

Les contrevenants s'exposent à des frais d'enlèvement compris entre 100 et 300 euros ainsi qu'à des amendes dont les montants oscillent à titre indicatif, eux aussi, entre 100 et 300 euros. Sortir un sac au mauvais moment sans l'avoir trié au préalable pourrait donc coûter 600 euros aux contrevenants, met en garde l'agence bruxelloise.