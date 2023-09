Le commissaire européen à l'Environnement nettoie le canal de Bruxelles

Selon Canal It Up, la majeure partie des détritus échouant dans le canal sont apportés par le vent qui balaie les rues de Bruxelles. Ce sont donc bien les rues de la capitale qui constituent l'indicateur direct de la propreté des cours d'eau qui la traversent.

Le manque de naturalité des voies d'eau a aussi un impact sur leur propreté, car il affaiblit la capacité des rivières et canaux à contrer la pollution causée par l'homme, selon l'association, qui œuvre depuis quatre ans.

Canal It Up réclame une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique. Les supermarchés et les fabricants devraient par ailleurs recourir à des emballages sans plastique et réutilisables, et publier chaque année la quantité de plastique produite.

Le but de l'association est de rendre aux cours d'eau leur caractère naturel afin qu'ils reprennent une place plus importante dans la société.