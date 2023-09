700 trams STIB bloqués par des voitures mal garées en 2022: "Le dispatching a même le n° du brico, on sait que c'est leurs clients à coup sûr"

Les trams STIB ont passé 122 heures bloqués par des voitures mal garées en 2021. Certains secteurs aux rues étroites sont nettement plus problématiques. On grimpe dans le tram 81 avec les managers d'intervention, chargés de libérer les voies au plus vite. Habitués au classique "j'en ai pour deux minutes".