Gaia se déploie devant McDonald's pour protester contre les "poulets zombie" (PHOTOS)

Gaia a installé des grands écrans devant l'enseigne de restauration rapide, diffusant des images du "calvaire enduré par les poulets de chair dans les élevages intensifs". Pancartes ont également été brandies par les manifestants, qui ont aussi distribué des flyers afin de sensibiliser la clientèle de McDonald's.

L'organisation dénonce que des dizaines de milliers de poulet se retrouvent entassés dans des hangars, sans accès à l'extérieur et sans lumière naturelle. "La densité de population peut atteindre 22 poulets par m2, ce qui signifie que chaque oiseau dispose d'un espace vital plus petit qu'une feuille A4", illustre Gaia. Les poulets de chair sont issus de souches à croissance rapide et grossissent rapidement, atteignant leur poids d'abattage après 40 jours seulement, selon Gaia. "Conséquence : ils ont rapidement du mal à supporter leur propre poids et souffrent de douleurs aux pattes et aux articulations, de boiteries, de paralysies ainsi que de problèmes respiratoires et cardiaques parfois mortels."

L'objectif est que McDonald's signe le "Better Chicken Commitment", un engagement visant à améliorer la qualité de vie des poulets de chair. Selon la directrice de Gaia, Ann De Greef, la multinationale refuse de signer "sous prétexte que cet engagement pourrait augmenter l'empreinte environnementale de sa production de poulet. C'est une excuse qui ne tient pas debout", rétorque-t-elle dans un communiqué. "Le producteur de poulet norvégien Norsk Kylling, par exemple, respecte depuis 2019 les critères imposés par le Better Chicken Commitment. Pourtant, cela n'empêche nullement l'entreprise de réduire considérablement son impact environnemental, notamment ses émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables."

Selon Gaia, les chaînes Subway et KFC ont déjà rejoint l'engagement, ainsi que les chaînes de supermarchés Colruyt, Okay, Delhaize, Lidl, Aldi et Carrefour. "McDonald's ne doit plus tergiverser", lance l'organisation.

"Nous prenons, avec nos fournisseurs et nos éleveurs de volaille, continuellement des mesures pour améliorer le bien-être des poulets", a réagi auprès de Belga McDonald's. "Nous prenons des mesures proactives, allant plus loin que ce que la loi exige", assure la multinationale. "Nos poulets en Belgique proviennent ainsi depuis 2018 de poulaillers aménagés où la volaille a accès à la lumière du jour, à des bottes de paille et à des perchoirs pour stimuler leur comportement naturel."