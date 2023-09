Brussels Biennale of Eclectic Architecture: l’éclectisme, si présent qu’on ne le voit plus

Rapidement, la grande bourgeoisie naissante estime qu’à travers la capitale, c’est de son riche passé que doit naître une nouvelle forme d’architecture afin de dessiner une ville nouvelle, à la pointe du progrès. Dès 1840, la capitale se dote d’immeubles d’habitation mêlant art, histoire et innovation. Chaque architecte et chaque commanditaire laisse libre cours à son imagination, qui puisant dans le Roman, qui dans le Gothique, qui dans le style en vogue à la Renaissance ou à la période classique, faisant précéder ces termes d’un “néo”, pour réaliser la maison “Mon Rêve”, qui sera différente de celle du voisin.

Dans les années 1890, certains jeunes architectes à la tête desquels se trouvait Victor Horta voulurent rompre avec ce style qu’ils estimaient passéiste, cherchant l’inspiration auprès d’autres sources, souvent plus exotiques ou “naturelles”.

Cela n’empêchera pas l’éclectisme de perdurer et même d’intégrer des éléments Art Nouveau dans les nouvelles constructions, comme nous avons pu le constater en visitant la Prague House, avenue Palmerston 16, dans le quartier des squares à Bruxelles, originellement Hôtel Résimont du nom de sa commanditaire. Datant de 1897 et signé des architectes Constant Bosmans et Henri Vandeveld (un homonyme de l’architecte moderniste), duo à qui on doit aussi la gare Maritime de Tour et Taxis ou l’Athénée Léon Lepage, cet hôtel est typique de la maison bruxelloise avec les trois pièces en enfilade, avec salon Empire, salle à manger néo-Renaissance et, par exemple, la porte séparant l’escalier principal de l’escalier de service habillée d’un vitrail d’inspiration Art Nouveau. Sans oublier une façade intégrant des éléments baroques ou Empire.

Détail de l'escalier principal de l'hôtel Résimont avec le vitrail Art Nouveau sur le palier. ©Jean Bernard

Souvent décrié voire méprisé, l’éclectisme est pourtant la base de l’habitat bruxellois et nombre d’habitations et de bâtiments de bureau anciens ont gardé intacts les murs et décorations, voire le mobilier d’époque.

Détail de la salle à manger centrale de l'hôtel Résimont, de style néo-Renaissance flamande. ©Jean Bernard

À l’occasion de la deuxième édition de la Biennale bruxelloise d’architecture éclectique, organisée par Explore. Brussels (à qui on doit aussi le Banad Festival au mois de mars), divers maisons, hôtels de maître et bâtiments publics seront accessibles les week-ends des 7-8 et 14-15 octobre prochains. Les visites (pour lesquelles il est vivement conseillé de réserver) seront accessibles au plus grand nombre possible. Le nord de Bruxelles sera à l’honneur le premier week-end, le sud le second.

Parmi les demeures exceptionnellement ouvertes au public, on citera l’hôtel Campioni, à Schaerbeek et, à Saint-Josse, les hôtels Boël ou Puccini (où le célèbre compositeur italien vécut les derniers mois de sa vie), mais aussi les maisons des architectes Paul Saintenoy et Jean-Baptiste Timmermans, ou encore, à Laeken, la maison de Bertha Harmand (restée dans son jus) et celle du bourgmestre Émile Bockstael. Parmi les bâtiments à usage public, religieux ou institutionnel, on notera l’église Sainte-Marie, à Schaerbeek, l’ensemble des anciens bâtiments de Tour et Taxis, l’ancienne école vétérinaire à Cureghem, l’hôtel du Gouverneur de la Banque nationale de Belgique ou encore l’ancien Palais du Comte de Flandre (actuellement, la Cour des comptes).

Un programme de visites et de balades, y compris pour des publics à besoins spécifiques, a été concocté par les organisateurs (le prix de la visite du premier lieu est de 12 €, celui des visites suivantes étant dégressif).

Rappelons qu’Explore. Brussels est un réseau d’associations de visites guidées en Région de Bruxelles-Capitale fédérant quatre groupements : l’Arau, Arkadia, Bruxelles Bavard et Pro Velo.

Le programme complet est à retrouver sur www.explore.brussels où les réservations, vivement conseillées peuvent se faire, les organisateurs espérant un minimum de 3000 visiteurs sur les deux week-ends.