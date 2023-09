La Basilique de Koekelberg reçoit Thérèse de Lisieux

Thérèse de Lisieux est une sainte étonnante. Née en 1873, dernière enfant d'une famille alors anonyme de Normandie, Thérèse Martin (c'est son nom) entre au couvent à l'âge de 15 ans (!) avant de mourir neuf ans plus tard de la tuberculose. Qui aurait pu imaginer alors l'aura universelle qui fut rapidement la sienne ? Outre sa "sainteté" quotidienne et son tempérament frondeur et joyeux remarqués par ses sœurs religieuses, son récit autobiographique et spirituel intitulé Histoire d'une âme est cependant un véritable carton. Vendu à 500 millions d'exemplaires, il propage la renommée posthume de la religieuse, très priée lors de la Première Guerre mondiale (par les deux camps) pendant que presque toutes les paroisses d'Europe et d'ailleurs lui dressent une statue au début du XXe siècle. Déclarée "Docteur de l'Église" - reconnaissance suprême par le Vatican - reconnue "plus grande sainte des temps modernes" par le pape Pie X, elle est, cette année encore, célébrée un peu partout (même par l'Unesco) à l'occasion des 150 ans de sa naissance.