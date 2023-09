Durant cette action, qui a mobilisé la police judiciaire fédérale de Bruxelles, appuyée par la police fédérale et la zone de Bruxelles-Nord, 30 maisons de prostitution du quartier Nord de Bruxelles ont été mises sous scellés et sont sous le coup d'une fermeture judiciaire. Les autres adresses, situées à Bruxelles mais aussi en provinces d'Anvers, de Flandre orientale et de Liège, concernent les domiciles des suspects.

Les forces de l'ordre ont procédé à 25 arrestations judiciaires. Selon l'enquête, trois hommes sont soupçonnés d'avoir fait venir des jeunes femmes du Nigeria pour les livrer à la prostitution dans la capitale belge. "Transitant généralement par la France ou l'Italie, celles-ci se retrouvent pour la plupart en situation précaire et illégale dans notre pays", relève le parquet de Bruxelles.

"Les locataires des bordels sont par ailleurs soupçonnées d'avoir accumulé un avantage économique anormal en sous-louant des vitrines à des prix excessifs aux prostituées", ajoute le ministère public.

Les services de police ont en outre saisi plus de 20.000 euros en liquide au cours de l'opération.