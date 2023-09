"Le plus souvent, elle dort" : Vicky, le chien qui passe ses journées au parlement bruxellois

Adopté par la parlementaire Carla Dejonghe (Open VLD) via Dyadis, l’association belge pour l’attribution de chiens d’aide aux handicapés, ce labrador couleur noir de jais âgé de neuf mois à peine connaît déjà le parlement bruxellois comme sa poche. “Quand je suis en commission, elle s’assied à côté de moi et attend sagement. Le plus souvent, elle dort”, raconte la députée.

Des problèmes ? “Il n’y en a presque pas. Elle n’aboie jamais. Il y a parfois des petits incidents. L’autre jour, par exemple, elle a volé la banane d’un huissier.”

Charles Picqué avait donné son accord, Fadila Laanan pas très à l’aise au début

Ce n’est pas le premier chien que la députée amène au parlement. “C’est mon sixième.” Pour la socialisation et l’apprentissage de ce type de chien, il est essentiel de l’emmener partout et de l’habituer à toutes les situations de la vie quotidienne. D’où la présence, parfois surprenante, sur les lieux de travail mais aussi au supermarché, au théâtre et dans les transports. Pour reconnaître son utilité, l’animal porte une veste spécifique.

La libérale se souvient des démarches entreprises, il y a une dizaine d’années, pour faire entrer son chien dans l’hémicycle : “J’étais allé trouver Charles Picqué, à l’époque président du parlement. Je lui ai expliqué la démarche. Et je lui ai dit que la présidence de la VGC était déjà d’accord. Il a accepté… puis a rétorqué : ‘mais la présidente de la VGC, c’est toi !’ (rires).” La condition imposée à l’époque par le Saint-Gillois : tenir toujours le chien en laisse. “Ça n’a tenu que quelques jours.”

Le règlement a dès lors été adapté et l’engouement fut immédiat dans le parlement régional… sauf chez certains députés, assez craintifs. “Mais rapidement, quand ils voient que le chien est gentil, les réticences tombent. Par exemple, Fadila Laanan au début n’était pas très à l’aise. Maintenant, elle vient même caresser le chien.”

”Elle adore la famille De Croo”

Les services du protocole ont également dû s’adapter à cette présence canine qui secoue le décorum figé du parlement. “Avant, je prenais aussi mes chiens au Sénat. À l’époque de Christine Defraigne, c’était vraiment très chouette car elle adore les chiens. ”

Vicky est également habituée des longues réunions du bureau du parti Open VLD. Et au sein de la famille libérale, dont l’unité a souvent été mise à mal ces derniers temps, elle a ses préférences : “Elle adore les De Croo. Les deux, le père et le fils.”

D’ici au printemps 2025, Vicky quittera probablement la députée et l’ambiance protocolaire du Parlement bruxellois. “Ce chien pourra par exemple servir à une personne avec un emploi de bureau. Elle a l’habitude de rester calme pendant des heures. Un de mes anciens chiens assiste même une guide de la cathédrale d’Anvers.”

Plus qu’un animal de compagnie, Carla Dejonghe a fait de ses chiens un combat politique. Elle a notamment écrit en 2019 un ouvrage sur son premier chien d’assistance : Itch, un chien pas comme les autres. La bouleversante histoire d’un chien d’assistance.