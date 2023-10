La collecte des déchets fortement perturbée ce jeudi en raison de la manifestation nationale: Bruxelles-Propreté lance un appel aux citoyens

”Environ 50 % des camions de l’Agence ne sont pas sortis ce jeudi matin et cet après-midi”, annonce l’Agence Bruxelles-Propreté. “Par conséquent, plus de la moitié des tournées habituelles qui n’ont pas pu être réalisées aujourd’hui. “Les communes principalement concernées par ces perturbations sont Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Laeken et Saint Gilles.” L’Agence annonce que d’autres collectes risquent d’être impactées sur les axes structurants des communes de Koekelberg, Molenbeek, Schaerbeek, Saint Josse ce soir.