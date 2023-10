“Beaucoup ne comprennent pas la stratégie du Hamas, les gens sont sidérés” : la communauté musulmane est sous le choc à Bruxelles

À lire aussi

Si, hier, le président de la Ligue Belge contre l’Antisémitisme craignait une montée de la haine contre sa communauté, c’est, pour l’instant, une autre ambiance qui gagne Molenbeek et la communauté musulmane de Bruxelles. “Entre la surprise et le choc, constate Mohsin Mouedden, qui donne aujourd’hui des formations sur l’histoire du conflit israelo-palestinien. Personne ne s’y attendait, on a d’abord cru à une kake news.”

Deux communautés qui se referment

Et puis, une fois la surprise passée, c’est la peur d’un avenir qui se déchire entre les deux communautés qui s’installe. Ahmed Abdi, président de la fédération des jeunes Musulmans de Belgique, partage cette inquiétude. “Ces dernières années, on a construit beaucoup de ponts et de liens avec l’Union des étudiants juifs de Belgique. Après les évènements récents, je vois les deux communautés se refermer. Un clivage s’installe.”

En plus de cette peur d’une déchirure communautaire, celle de la perte de nouvelles vies humaines, peu importe leur religion, guette les musulmans bruxellois. “Les Palestiniens vont payer très cher cette attaque, au moins dix fois le prix dans les jours à venir”, poursuit Mohsin Mouedden, à l’heure où Israël imposait un “siège complet” de la bande de Gaza. “Beaucoup ne comprennent donc pas la stratégie du Hamas. Les gens sont sidérés.”

Dans son café molenbeekois, Icham le répète afin d’éliminer toute suspicion dont pourrait faire l’objet sa communauté. “On ne soutient pas les terroristes, jamais. Qui va payer cette guerre ? Ce sont toujours nous, les citoyens. […] Dans l’Islam, on nous ordonne de croire aux cinq livres, c’est une religion de paix”, assure celui pour qui “cette guerre n’est pas une histoire de religion, mais de territoires”.