A Bruxelles, une partie de la population vit de façon très intense le conflit israélo-palestinien

Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza. Dans le nord du pays, l’IDF (Israël Defense Forces) a frappé la Syrie et le sud du Liban en riposte à des tirs de roquettes.

À quelque 3 300 kilomètres de là, à Bruxelles, ce conflit sanglant est vécu intensément par une partie de la population. Dans les quartiers dits populaires d’Anderlecht, de Molenbeek et de la Ville de Bruxelles, nombreux sont ceux qui se disent choqués par les images qui leur arrivent du conflit. Beaucoup redoutent que la violence ne fasse que s’intensifier après les massacres perpétrés par les terroristes du Hamas sur les terres israéliennes.

Manifestation pour “un cessez-le-feu” et pour une “paix juste”

C’est pour réclamer l’arrêt du conflit et la fin de l’escalade de violences qu’une manifestation pour la paix a eu lieu dans le centre de Bruxelles, devant le siège du ministère des Affaires étrangères. Ce sentiment de terreur et de tristesse face à la réponse israélienne sur les Gazaouis était palpable parmi les quelque 1500 manifestants.

”Paix pour les civils”, “stop aux crimes de guerre”, “fin de l’apartheid”, “stopper les atrocités”… sont quelques des slogans que l’on pouvait lire sur les calicots. Plusieurs photos de Palestiniens morts sous les balles et les bombes de l’armée israélienne étaient également brandies à bout de bras par des hommes, des femmes et des adolescents.

Mais la tristesse et la crainte n’étaient pas les seuls sentiments lisibles sur les visages des manifestants. La colère, la haine et la rage étaient également présentes, perceptibles au travers de slogans tels qu’“Israël terroriste”, “Israël assassin” ou encore “Prends garde Israël”.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour manifester dans le centre de Bruxelles pour un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine. ©Ennio Cameriere

De manière globale, les messages scandés portaient sur “la violence coloniale”, “l’apartheid israélien”, dans la ligne de ce qu’avaient prévu les organisateurs qui réclamaient “un cessez-le-feu” et “une paix juste”. Les manifestants ont à plusieurs reprises crié “Israël, casse-toi, Palestine n’est pas à toi”, “Free Israël” ou encore “Boycott Israël”.

Drapeau d’Israël brûlé

Quelques groupes plus survoltés semblaient vouloir protester de façon plus spectaculaire. Nous avons ainsi assisté au brûlage d’un drapeau israélien. La petite banderole bleue et blanche ornée d’une étoile de David a ensuite été piétinée. Mais ces quelques mouvements étaient vite calmés par des membres de l’organisation soucieux de maintenir un esprit pacifique et de n’exprimer aucune manifestation d’antisémitisme.

La manifestation a été organisée par une large coalition de la société civile, dans laquelle on trouve Agir pour la Paix, le Comac (mouvement étudiant du PTB), Ecolo J, la Gauche anticapitaliste ou encore l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB). Le Mouvement des Jeunesses Socialistes (l’OJ du PS) et la FGTB faisaient partie de ce groupe d’associations, mais ils se sont désolidarisés du mouvement en milieu de journée.

”Au vu des risques de récupération par des groupes auxquels nous ne souhaitons pas être associés, la Centrale Générale FGTB a décidé de se retirer de l’action”, nous communique Geoffrey Goblet, secrétaire général.

”Plusieurs appels à manifestation se sont créés autour de la situation actuelle en Israël et Palestine, et ces évènements reprennent une affiche sur laquelle apparaît notre logo en y véhiculant des messages qui ne sont pas le nôtre. Nous nous désolidarisons totalement de tout appel à manifestation qui vise à entraîner encore plus de haine”, nous a expliqué Anaïs Geudens, présidente des MJS.

Infiltration de Samidoun

Une autre organisation avait en effet appeler à rejoindre la manifestation, mais son propos et ses intentions étaient nettement plus radicaux. Il s’agit de Samidoun. Celle-ci a applaudi l’offensive du Hamas ayant fait près d’un millier de morts et a demandé aux personnes sensibilisées à la cause de venir “soutenir la résistance armée”.

Le Samidoun était présent dans la foule, reconnaissable par la banderole de l’organisation brandie au bout d’une longue perche. Des messages plus radicaux, propres à la dialectique de Samidoun, étaient portés de-ci de-là dans la manifestation. “De la rivière à la mer, la Palestine sera libre”. “Que dieu donne la victoire aux combattants en Palestine. Qu’il affermit leurs pieds. Qu’ils libèrent la Palestine”, a entamé un homme debout sur une poubelle.

La manifestation s’est ensuite dirigée vers le Mont des Arts où elle a fini par se dissiper en groupes épars autour de la gare Centrale.

Notons que près de près de 600 personnes ont également manifesté à Anvers en soutien à la Palestine. Et que près de 400 personnes, selon la police, se sont rassemblées mercredi dès 16h45 place du Luxembourg à Bruxelles en soutien aux victimes israéliennes de l’attaque du Hamas du 7 octobre, ainsi qu’aux otages israéliens actuellement détenus par le groupuscule armé palestinien.