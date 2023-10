Ixelles : les nouveaux tarifs de stationnement entachés d'illégalité, selon l'opposition

A titre d'exemple se garer dans une zone grise à Ixelles coûte désormais 0,90€ pour 1/2 h (0,50€ avant); 3,50€ pour 1h (2€ avant); 8,80€ pour 2h (5€ avant); 14,10€ pour 3h (8€), a-t-il dit.

Du courrier de Bruxelles Pouvoirs Locaux adressé au conseiller communal daté du 10 octobre dernier, il ressort que rien n'obligeait la commune d'Ixelles à augmenter maintenant les tarifs de stationnement étant donné que son règlement-redevance du 24 mars 2022 a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, a précisé Geoffroy Kensier, dans un communiqué.

Pour celui-ci, c'est donc "un choix politique de la majorité Ecolo-PS", qui aurait pu "garder les tarifs de stationnement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024".

Toujours selon l'élu de l'opposition, depuis mi-juin 2023, Ixelles a augmenté ses tarifs mais sans abroger, ni modifier son règlement-redevance actuel.

Or, Bruxelles Pouvoirs Locaux écrit dans son courrier: "Toutefois, tant que la commune n'a pas abrogé, ni modifié son règlement-redevance du 24 mars 2022, lequel a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les tarifs de stationnement qui y sont fixés restent d'application... Dans un souci de sécurité juridique et de transparence à l'égard des citoyens, Il est dès lors indispensable que la commune adapte expressément ledit règlement-redevance...", a souligné M. Kensier, estimant que l'on pourrait soulever la question de la légalité des redevances perçues depuis quatre mois.