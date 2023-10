Attentat meurtrier à Bruxelles : "La Belgique frappée en plein cœur", "L'horreur a encore frappé"

Le monde politique n'a pas tardé à réagir.

"Horrifié par la fusillade à Bruxelles. Les images sont insoutenables. Il s’agirait d’un attentat terroriste. Solidarité avec la famille et les proches des victimes. Soutien aux policiers pour arrêter ce tueur avant qu’il ne fasse d’autres victimes", a déclaré Paul Magnette, président du PS.

"La Belgique frappée en plein cœur. Un drame pour des familles touchées par le décès ou les blessures et pour notre Pays globalement. Il ne faut plus faire de grands discours s’ils ne sont pas suivis d’actes. La lutte contre le terrorisme réclame plus de sévérité, de suivi quotidien et moins de complaisance avec les idées nauséabondes qui amènent à de tels drames. Place aux actes", communique Georges-Louis Bouchez, président du MR.

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a également réagi à l'attaque, rappelant que "Suite à la fusillade à Bruxelles, les services de police se mobilisent pour assurer la sécurité dans et autour de notre capitale en collaboration avec la ministre de l’intérieur". Le bourgmestre est également présent au centre de crise pour assurer la coordination.