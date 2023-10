"Bruxelles n'avait aucune raison légitime d'augmenter le prix de l'eau l'année dernière"

À lire aussi

May a constaté que les montants facturés à tort aux consommateurs s'élèvent à plus de 50 millions d'euros par an. Cela représente environ 20 % des recettes de la vente d'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette estimation, bien qu'elle doive encore être affinée, indique que les prix de l'eau sont trop élevés à Bruxelles, a-t-il conclu.

May a également examiné comment les 50 millions d'euros pourraient être financés d'une autre manière. La possibilité souvent évoquée d'introduire une taxe sur les surfaces imperméables ne respecterait le principe du "pollueur-payeur" que pour une partie des volumes d'eaux claires dans les égouts. De plus, l'introduction d'un tel système coûterait cher et serait difficile à mettre en œuvre", explique-t-il. "Comme il est difficile d'appliquer ce principe pour financer la lutte contre les inondations, la collecte et le traitement des eaux claires, la voie du budget régional semble légitime si l'on ne veut pas augmenter la facture d'eau des consommateurs. La pression sur le budget étant déjà forte, "nous devrons inévitablement chercher de nouvelles sources de revenus", ajoute-t-il.

À lire aussi

Par exemple, l'auteur propose que tous les propriétaires de biens immobiliers dans la Région de Bruxelles-Capitale - c'est-à-dire y compris les travailleurs internationaux et les acteurs économiques - contribuent en augmentant la surcharge du précompte immobilier et en en affectant une partie à l'assainissement des eaux claires.