Fusillade dans le centre de Bruxelles : la piste terroriste privilégiée, le niveau d'alerte 4 enclenché

Le niveau d’alerte est passé à 4, son maximum, synonyme de menace sérieuse et imminente.

Suite à cette fusillade, le Premier ministre, la ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice se dirigent vers le centre de Crise pour suivre la situation. La piste terroriste est fortement privilégiée. "Tous les partenaires ont effectivement été réunis", confirme Laura Demullier, porte-parole du Centre de Crise. "Il est demandé à chacun de venir ici le plus tôt possible pour discuter ensemble de l'opportunité de prendre des mesures."