Philippe Close face à un journaliste français : "En France, on interdit les manifestations, mais elles ont lieu quand même"

Le journaliste attaque donc Philippe Close à ce sujet : “Cette décision n’a pas été prise à Bruxelles”, commence-t-il. “Vous avez notamment autorisé une manifestation organisée le 11 octobre dernier à l’appel du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), une organisation terroriste désignée comme telle par l’Union européenne.”

À ce sujet, le bourgmestre répond du tac au tac et invalide l’information. “Elle est diffusée par l’ambassade d’Israël, mais elle n’est pas correcte. Elle a été autorisée auprès de l’association belgo-palestinienne […] Ce n’est pas une organisation terroriste qui a reçu une autorisation.”

Philippe Close réplique alors en expliquant qu’autoriser une manifestation n’est pas un choix politique pour lui. “Bruxelles, c’est la capitale de l’Europe, la capitale diplomatique du monde. J’ai autorisé 1.079 manifestations l’an dernier”, relate le bourgmestre de Bruxelles. “En France, on interdit les manifestations, mais elles ont lieu quand même. Ici, on a opté pour une autre gestion. Nous considérons qu’il vaut mieux encadrer”, lance-t-il au journaliste. Ce dernier le relance alors : “Cela ne vous gêne pas qu’après un attentat comme celui commis sur le sol israélien, on hurle dans votre ville “À mort Israël ?”

Le bourgmestre de Bruxelles ne se démonte pas : “On ne me demande pas d’être gêné ou pas, on me demande de gérer une ville. Notre approche des manifestations, c’est la gestion négociée de l’espace public. Il y aura encore des manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes dans la capitale. Ici, il n’y a pas de jugement de valeur”, conclut-il.