L'une des victimes, Patrick Lundström, était âgée de 60 ans, son visage a été dévoilé par plusieurs médias. Sa famille s'est d'ailleurs exprimée à la télévision suédoise, expliquant être profondément choqué par l'attaque terroriste.

Patrick, la première victime de la fusillade, vivait en Suisse. Il était originaire d'une petite ville à 350 kilomètres de Stockholm, Sundsvall. Grand fan de football, selon les dires de sa famille, le supporter suivait avec assiduité l'équipe nationale suédoise. Il s'était déplacé à Bruxelles afin d'assister à la rencontre au stade Roi Baudouin.

À lire aussi

Une famille en deuil

La famille de la victime a réagi auprès de la télévision suédoise après le drame de lundi soir. "Toute la famille est en deuil. Patrick était un père, un mari, un frère, un grand-père et un oncle chaleureux, plein d'humour et attentionné. Sa famille passait toujours en premier, déclarent les proches de M. Lundström. C'était un fan inconditionnel de football, qui a non seulement soutenu son équipe nationale contre vents et marées, mais qui s'intéressait aussi beaucoup au football en général. Il portait toujours son maillot suédois".