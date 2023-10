À Woluwe-Saint-Lambert, l’arrivée de la scan car inquiète : "C’est l’accumulation"

“Des gens viennent changer les disques plusieurs fois sur la même journée. On reçoit des plaintes régulières d’habitants”, nous expliquait alors le bourgmestre Olivier Maingain (Defi). Si la mesure doit être appréciée par certains riverains, d’autres craignent déjà l’arrivée de la scan car.

À l’Irahm, institut qui prend en charge une centaine de jeunes handicapés moteurs à travers une crèche, un enseignement spécialisé et un internat, on redoute les futures verbalisations. “Oui, il nous arrive de changer les disques bleus de collègues. On s’occupe de jeunes en difficulté. Il n’est pas facile de se libérer, donc on s’organise.” Avec la scan car, les membres du personnel craignent de perdre encore davantage de temps à bouger leurs véhicules pour ne pas être verbalisés.

Dans l’établissement, beaucoup de membres du personnel viennent de Wallonie et disent dépendre de la voiture. “J’habite Walhain”, nous explique une kiné. “Les transports en commun, c’est très compliqué. Surtout avec ces horaires.”

”Dès 6 h 45, il n’y a déjà plus de place ici devant le bâtiment”, soupire Sabrina Sauro, conseillère en prévention de l’institut. Mais la crispation de l’institut n’est pas que liée à la scan car. “C’est l’accumulation”, glisse une travailleuse. Récemment, un chemin longeant le bâtiment a été fermé à l’aide de bornes pour libérer l’accès aux services de secours. Or il s’agissait d’un lieu fortement utilisé pour le stationnement du personnel.

Une carte à 120 €

L’échevin de la Mobilité Gregory Matgen (Défi) assure que l’introduction de la scan car n’est en rien liée à l’institut et s’inscrit dans une problématique plus large de délestage par des personnes extérieures à la commune qui, ensuite, prennent le métro pour rejoindre le centre.

Pour les autorités locales, la solution est simple : la carte enseignant à 120 €, qui permet au personnel de se garer librement en zone bleue. “Le prix n’est pas prohibitif et est inférieur à celui d’une carte professionnelle”, juge le bourgmestre.

Mais pour l’institut, c’est tout de même trop. Le personnel doit payer de sa poche la carte car l’institut ne peut financer l’ensemble des dérogations des 200 personnes gravitant autour du centre. “Si on avait 20 000 € par an, on les mettrait dans un lève-personne, des tables à langer, des jeux dans le jardin, etc.”

Parmi les solutions esquissées par l’établissement : rouvrir l’accès latéral, privatiser la rue ou conserver une certaine tolérance dans le contrôle de la zone bleue. Du côté de la commune, on assure que la carte enseignant est l’unique solution, la plus facile et celle permettant “une égalité de traitement” avec les autres établissements sur la commune.

Rappelons que Woluwe-Saint-Lambert, qui fait partie des huit communes à ne pas avoir délégué ses compétences à parking.brussels, est presque entièrement en zone bleue. Le stationnement est dès lors gratuit mais limité dans le temps (2 heures). Les riverains, en revanche, bénéficient d’un stationnement illimité dans ces zones.