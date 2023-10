Conflit israélo-palestinien : Une centaine de personnes se rassemblent pour une "solidarité judéo-arabe"

"Peace now", écrit en anglais, en hébreu et en arabe, "choisir l'unité" ou encore "critiquer n'est pas trahir", étaient les mots qu'on pouvait lire sur certaines pancartes de personnes présentes au rassemblement. Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du conflit, et des prises de paroles ont également eu lieu.

"Nous dénonçons la déshumanisation des victimes dans chacun des deux camps, ainsi que l'escalade de violence dans cette région et dans le monde entier (que ce soit le meurtre de ce garçon américano-palestinien aux États-Unis ou les synagogues vandalisées). Nous partons du principe qu'une vie en vaut une autre, et que perdre une vie est un drame, tout simplement", a ainsi déclaré Wassim, membre du collectif.

Le collectif "solidarité judéo-arabe", à l'initiative de la mobilisation, affirme "ne pas se reconnaître dans la polarisation des débats politiques et médiatiques quant à la guerre en cours", indique-t-il sur sa page Instagram. "Nous choisissons l'unité, et défendons une troisième voie, celle de l'unité et de la dignité humaine. Nous croyons également en une solution politique, et non militaire, qui respecte le droit des populations à l'autodétermination", affirme le collectif.

"Je suis présente aujourd'hui parce qu'il y a urgence à arrêter de tuer des civils, tant du côté israélien que palestinien. Je me présente donc à chaque rassemblement qui appelle à un cessez-le-feu, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aller dans ce sens-là", a confié une citoyenne présente sur place. "À Gaza, notamment, avec le blocus qu'ils subissent sur place, si les civils ne meurent pas à cause des bombardements, ce sera bientôt de faim et soif", a-t-elle ajouté.

Une autre manifestante présente à la mobilisation appelle, quant à elle, "les représentants politiques belges et internationaux à arrêter de réfléchir en termes d'enjeux économiques et géopolitiques, pour avant tout penser aux vies civiles", a-t-elle souligné à l'agence Belga.

"Nous, personnes juives et arabo-musulmanes constituant ce collectif (d'une quarantaine de personnes), sommes en désaccord sur certains points. Certes, en amont de la création de ce collectif et de ce rassemblement, de nombreux débats ont eu lieu sur nos positions politiques. Néanmoins, nous avons en commun la volonté d'enrayer le déferlement de haine et la vision binaire du conflit. Nous avons aussi en commun la douleur de la violence envers nos peuples, l'empathie malgré cela, et l'opposition à la logique militaire", ont appuyé Farah et Galadriel, deux membres du collectif.

Des personnalités politiques comme le président du Parlement francophone bruxellois Kalvin Soiresse (Ecolo) ou le député bruxellois Martin Casier (PS) étaient également présentes.