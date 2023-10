Enfant armé d’un revolver au milieu de personnes cagoulées munies de drapeaux palestiniens : les auteurs de la vidéo s’expliquent

À lire aussi

La séquence a fait l’objet de discussions à la Chambre. Le Vlaams Belang a repartagé la vidéo en avançant qu’il s’agissait de personnes qui faisaient la fête parce qu’il y a eu un attentat. Le premier ministre Alexander De Croo a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas du tout de cela. “Une partie des personnes présentes dans cette salle l’ont partagée en commentant 'Regardez ce qu’il se passe en Belgique. Il y a des gens qui font la fête quand il y a un attentat !'. Or, il est apparu aujourd’hui qu’il s’agit de pure désinformation. De la pure désinformation. Ce petit film est extrait d’un vidéoclip… qui n’a rien à voir avec l’attentat.”

En effet, on en sait plus sur la nature de la vidéo. Il s’agit d’un clip de rap qui était tourné par le collectif bruxellois nommé 7.62. Ce groupe de rap a publié sur TikTok le tournage du clip qui avait lieu samedi soir dans les Marolles. Le groupe de rap a précisé qu’il ne soutenait “en aucun cas l’attentat à Bruxelles”, ajoutant à nos confrères de la VRT que l’arme était factice et que la présence de drapeaux palestiniens n’avait rien à voir avec l’actualité.