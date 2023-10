"C'est scandaleux": crack, campements sauvages et bagarres dans le parking de la police judiciaire et de lieux stratégiques de la sécurité bruxelloise

À peine entrés dans le parking, nous rencontrons un sans-abri d’un certain âge qui vit cloîtré entre un mur et des barrières Heras. Son espace de vie ne doit pas faire plus de cinq mètres carrés. Il vit et dort entassé là depuis vingt mois. Il passe sa journée à écrire sur un petit calepin éclairé par une lampe de poche. L’homme, originaire de Rome, est particulièrement nerveux. Il est un témoin privilégié des tensions qui existent dans ce “monde parallèle”.

Situation dramatique dans le parking de la PJF. ©cameriere ennio

Nous nous engouffrons ensuite dans une sombre allée qui mène aux campements, situés au fond du parking. Rapidement, nous entrons dans un univers fait d’excréments, de bouteilles d’ammoniaque, de seringues, de canettes, de bonbonnes de gaz hilarant, de bris de verre qui jonchent le sol. La plupart des campements de fortune sont réalisés à l’aide de barrières de chantiers récupérées en rue. Le moindre recoin est squatté par ces personnes qui occupent les lieux principalement durant la nuit. La journée, ils vagabondent dans d’autres endroits de la capitale.

Les occupants dorment à même le sol ou sur des cartons. ©cameriere ennio

Au niveau 1, les voitures ne peuvent stationner tant le sol est obstrué par des déchets en tous genres et par des campements de fortune où dorment des personnes sur des matelas usés, des cartons ou à même le sol. De toute façon, les automobilistes refusent de s’aventurer dans cette zone tant l’endroit semble hostile. Les stigmates des bagarres survenues la veille de notre venue sont encore bien visibles.

Les occupants de cette zone se livrent à une sorte de guerre de territoire. Dans la nuit de mardi à mercredi 11 octobre, une violente bagarre a éclaté à l’aide, notamment, des lances d’incendies. Le sol est gorgé d’eau, les campements sens dessus dessous.

Les stigmates de la bagarre sont bien visibles. ©cameriere ennio

Plus interpellant encore, ce parking donne un accès direct aux bâtiments de la PJF ainsi qu’à d’autres lieux stratégiques de la sécurité, où des décisions relatives à la tenue de grands événements, de manifestations et de la sécurité autour des grandes gares de la capitale sont prises. “Les gouvernements régional et fédéral se vantent d’élaborer un vaste plan d’action pour lutter contre l’insécurité à la gare du Midi mais ils ne sont pas capables de faire régner la sécurité dans leur propre bâtiment qu’ils louent”, fustige une source parfaitement informée qui tient à conserver son anonymat. “Comment voulez-vous qu’ils apportent une solution ? Il y a beaucoup de sorties médiatiques des chefs de corps, des bourgmestres, des différents ministres, mais il faudrait d’abord balayer devant leur porte ! Cette situation est symptomatique de leur mauvaise gestion.”

Les campements sont implantés au milieu des voitures en circulation. ©cameriere ennio

Les automobilistes et employés, eux, sont atterrés. “Cela fait au moins huit ans que cette situation perdure. Quand on demande d’agir, on nous dit que ce n’est pas la police fédérale qui est responsable mais bien la police locale”, explique un membre du personnel de la PJF qui emprunte ce parking pour se rendre au boulot, habitué de la situation. “Quand je passe ici, ils me laissent tranquille, demandent parfois de l’argent, mais en effet, la situation est scandaleuse.”

Renseignement pris, le parking, qui dispose d’une capacité d’environ 400 places, appartient à une société privée qui envisage d’y faire des travaux de rénovation. La sécurité des lieux leur incombe, donc. En attendant l’octroi des permis, le parking est partiellement occupé par des employés de la PJF mais il reste accessible aux toxicomanes et sans-abri. “Travaux ou pas, ce lieu doit être sécurisé car la situation est tout simplement hallucinante”, poursuit notre source.

Des portes de garages sécurisées seront installées fin novembre

"On est au courant des problèmes dans le parking et on a déjà été consulté dans ce dossier. Il s’agit d’un lieu privé qui consiste de multiples accès et qui est en voie de rénovations. Une rencontre entre la police et les différents propriétaires a déjà eu lieu. On reste vigilant", explique de son côté le porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.

Plus précisément, BNP Paribas Real Estate opère en tant que syndic en assurant la gestion des espaces communs pour cet ensemble immobilier détenu en copropriété et ce, depuis avril 2021. "Nous sommes bien conscients de la problématique décrite et ce, malgré des rondes et des nettoyages à répétition. Nous envoyons une société de nettoyage pour enlever les détritus mais les employés s'y rendent de moins en moins pour des motifs de sécurité car les personnes qui s'y abritent peuvent être violentes. C’est pourquoi nos équipes ont pris l’initiative de procéder à la commande de portes de garage afin de restreindre l’accès aux surfaces. Le placement de celles-ci est prévu pour la fin novembre", explique Pascal Mikse, responsable communication.

Rencontre avec Abdoul, originaire de Gambie, livré à la misère la plus totale

Au fond de ce parking lugubre, l’on retrouve un jeune d’origine africaine occupé à consommer du crack, assis sur une trottinette Bolt, tout en buvant de la codéine. La première approche est fébrile. Le jeune homme se montre réticent à l’idée de nous parler. Dans un anglais moyen, il accepte finalement de se livrer. Il s’appelle Abdoul, 23 ans, originaire de Gambie. Il a traversé de nombreux pays pour arriver à Bruxelles il y a sept mois. Aujourd’hui, ce sinistre parking lui sert de lieu de vie.

Abdoul est arrivé en Belgique il y a sept mois. ©cameriere ennio

Il vit là aux côtés d’une dizaine d’autres personnes sans-papiers qui dorment dans des cabanes aménagées avec parfois des posters accrochés aux murs, preuve que la situation dure depuis longtemps. Tous attendent leur tour pour effectuer leur demande de protection internationale au “Refugee Medical Point”, une clinique mobile de la Croix Rouge qui a vu le jour à proximité du "parking de la honte". Cet espace a vu le jour suite à l’évacuation du squat du bâtiment dans la rue des Palais à Schaerbeek en février dernier.

Abdoul passe ses journées à consommer du crack et de la codéine. ©cameriere ennio

Les membres du secteur associatif connaissent bien ce parking qui sert de “lieu de vie” à des dizaines de personnes livrées à elles-mêmes. Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs des mineurs d’âge. “C’est un lieu que l’on connaît depuis des années”, explique Charlotte Bonbled, chargée de projet au sein de l’ASBL Dune qui vient en aide aux personnes en situation de grande dépendance à Bruxelles.

"Ce parking permet à ces individus de consommer leur drogue à l’abri des regards tout en ayant un semblant de sécurité. L’étage situé au premier niveau est à l’abandon. Les gens vivent là dans des conditions déplorables, sans lumière, c’est très sale. Ils vivent entourés de leurs propres déjections dans des abris de fortune.”

La situation dure depuis huit ans. ©cameriere ennio

Les seringues et autres détritus jonchent le sol. ©cameriere ennio

Les occupants dorment à même le sol. ©cameriere ennio