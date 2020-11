Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi d'octroyer au personnel du secteur d'aide et de soins bruxellois une prime d'encouragement de 985 euros bruts équivalente à celle accordée au secteur hospitalier fédéral. Cette prime sera accordée à tous les employés, y compris les étudiants et le personnel intérimaire, repris sur le payroll de l'organisation appartenant au secteur d'aide et de soins bruxellois (public, privé ou associatif). La mesure concerne 17.000 personnes à Bruxelles.

"A l'instar du personnel hospitalier, les travailleurs des secteurs associatifs régionalisés se sont mobilisés sans relâche pour préserver la santé des citoyens et soutenir la population face à la crise. Alors que le gouvernement fédéral a décidé de l'octroi d'une prime au personnel du secteur hospitalier, les efforts du personnel du secteur d'aide et de soins bruxellois doivent également être reconnus, leur engagement et leurs métiers valorisés", a justifié le gouvernement bruxellois, à l'issue de sa réunion.

Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS), la prime de 985 euros brut vient en complément d'autres mesures d'accompagnement et de revalorisation décidées il y a quelques semaines par le gouvernement. Un montant de 23 millions d'euros y sera consacré.

Le ministre-président Rudi Vervoort a ajouté que la concertation avec les partenaires sociaux allait se poursuivre afin de dégager des solutions pour "assurer à la fois la juste revalorisation de ces secteurs, attirer de nouvelles recrues et accroître la qualité des conditions de travail pour l'ensemble des professionnels".