Bruxelles Mais comment est-ce possible? Ahmad Haagiloee, le 53e candidat sur la liste PTB à Bruxelles, pourtant peu connu, a été élu député au parlement bruxellois.

Comme le relaient nos confrères de La Capitale, l'homme de 63 ans a été élu grâce à ses 2.892 voix de préférence. Il s'agit d'une fameuse performance pour ce fidèle du PTB dont on ne trouve même pas la photo sur le site du parti et dont on sait juste qu'il a été candidat en 2000 à Etterbeek et en 2012 à Ixelles.

Contacté par La Capitale, le parti explique "se concentrer sur les réunions avec les autres partis". Et d'ajouter: "Nous parlerons des candidats par après. On veut prendre le temps avec les gens. Certains sont surpris. Nous sommes heureux d’avoir 11 parlementaires à Bruxelles, mais nous ne communiquerons pas sur eux maintenant."

Il faudra donc attendre avant de savoir si Ahmad Haagiloee siégera réellement ou non...