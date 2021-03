800 personnes vaccinées au centre du Heysel ce lundi, 3 000 prévues dès vendredi Bruxelles Mathieu Ladeveze

© DR

Plus de 800 personnes se sont rendues au centre de vaccination du Heysel aujourd'hui lundi. Le centre Pacheco a quant à lui vacciné 200 personnes. Une bonne nouvelle - enfin - pour le directeur général des opérations pour Brussels Expo Emin Luka : "demain (aujourd’hui mardi, NDLR) , nous continuons sur 1 000 vaccinations, mercredi et jeudi sur 2 000 et, à partir de vendredi, sur 3 000 vaccinations : 2 000 avec le vaccin AstraZeneca et 1 000 avec le vaccin Pfizer". Quatre nouveaux centres de vaccination ouvriront la semaine du 15 mars. Si le stock de vaccins suit.