La saga autour du sort à réserver à la friche schaerbeekoise Josaphat, en région bruxelloise, n’est pas terminée puisqu’une seconde enquête publique sera lancée dès la rentrée de septembre. Après quoi il faudra encore amender le projet. Néanmoins, c’est une étape importante qui a été franchie jeudi. Le gouvernement bruxellois a en effet approuvé en première lecture la nouvelle mouture du Plan d’aménagement directeur (PAD) portant le nom de cette friche qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines.

Pour faire court, la majorité régionale a décidé jeudi de procéder à une série d’ajustements ici et là afin de contenter les partenaires autour de la table, socialistes et écologistes en tête. Par rapport à la mouture d’origine, la version bis du plan prévoit ainsi moins de logements à construire et plus d’espaces verts à préserver.